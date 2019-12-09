«Наши пути разошлись»: Жуков рассказал о своих отношениях с Потехиным

Сергей Жуков в своей колонке на Teleprogramma.pro рассказал о первых шагах группы «Руки Вверх!». А также о том, какие отношения у него сейчас с Алексеем Потехиным.

Вопреки слухам, музыканты вовсе не ругались перед тем, как компаньон Жукова покинул группу в 2006 году. Музыкант говорит, что уже устал от этих вопросов, поэтому хочет раз и навсегда прояснить ситуацию.

«Мы не ссорились, наши пути разошлись в один момент, но мы на связи, общаемся. Он приходил поддержать меня на юбилейные концерты группы, за что ему спасибо», — заверил Сергей.

Любопытно, что музыканты сколотили свой коллектив практически случайно. Они вместе работали на радио «Максимум», там записали композицию «Малыш» и запустили ее в эфир. То, что она станет популярной, никто не ожидал, ведь на тот момент у их коллектива даже названия не было. В итоге впопыхах придумали его и полностью погрузились в создание музыкальных хитов. Это произошло в конце 1996 года.