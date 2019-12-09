Подарок судьбы: Ирина Дубцова поймала букет невесты

Учитывая тот факт, что певица сейчас в отношениях, можно ожидать торжественного поворота событий.

Певица Ирина Дубцова на днях отлично отметила свадьбу лучшей подруги, а также получила внезапный подарок судьбы, который просто невозможно игнорировать. Прямо перед самым финалом свадьбы невеста традиционного бросила букет цветов своим подругам и по легенде, кто его поймает, тот и выйдет замуж в самое ближайшее время. Как вы уже догадались, повезло именно Ирине, она выложила в своем Instagram сторис, в котором показывает роскошные цветы и с иронией спрашивает у своих подписчиков: «И кто поймал букет?». Судя по многочисленным и не самым приятным смайликам, Дубцова не очень то и хочет вновь связывать себя узами брака.

В данный момент Ирина состоит в отношениях, но певице успешно удается скрывать своего возлюбленного от зорких глаз прессы. Артистка заявляла, что ее отношение к институту брака резко изменилось, теперь певица считает, что если два человека любят друг друга, то этого может быть достаточно и без штампа в паспорте, который как раз может любую идиллию разрушить.