Хоккеист Дацюк выставил на продажу свой американский замок за 4,5 миллиона долларов

Хоккеист Павел Дацюк, который сейчас выступает за екатеринбургский «Автомобилист», решил продать свой американский замок, расположенный на берегу озера Мичиган. Судя по всему, хоккеист решил окончательно осесть в родной стране и порвать все связи с Америкой.

Отметим, что стоимость замка — 4,5 миллиона долларов. Жилище спортсмен строил на протяжении четырнадцати лет. Все эти годы он выступал за команду «Детройт Ред Уингз», в составе которой несколько раз выигрывал Кубок Стэнли.

Снаружи замок отделан известняком. В коттедже два этажа. Над проектом шикарного особняка работал архитектор Александр Богартс. Внутри замка стекло, белый мрамор, гранит, керамогранит, лакированная древесина. Как утверждают риелторы, которые сейчас заняты продажей, рядом с домом в озере очень много рыбы, сообщает издание Detroit Free Press.

Добавим, что после возвращения в Россию Павел Дацюк, которого по праву называют волшебником на льду, несколько сезонов выступал за команду СКА из Санкт-Петербурга. Карьеру же он обещал завершить в родном «Автомобилисте». Свое слово он сдержал, вернувшись на родину.