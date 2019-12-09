ЗВЕЗДЫ

Хоккеист Дацюк выставил на продажу свой американский замок за 4,5 миллиона долларов

Особняк находится на берегу озера Мичиган, в котором много рыбы.

Хоккеист Дацюк выставил на продажу свой американский замок за 4,5 миллиона долларов
Дацюк продает свой американский замок/http://globallookpress.com/

Хоккеист Павел Дацюк, который сейчас выступает за екатеринбургский «Автомобилист», решил продать свой американский замок, расположенный на берегу озера Мичиган. Судя по всему, хоккеист решил окончательно осесть в родной стране и порвать все связи с Америкой.

Отметим, что стоимость замка — 4,5 миллиона долларов. Жилище спортсмен строил на протяжении четырнадцати лет. Все эти годы он выступал за команду «Детройт Ред Уингз», в составе которой несколько раз выигрывал Кубок Стэнли.

Снаружи замок отделан известняком. В коттедже два этажа. Над проектом шикарного особняка работал архитектор Александр Богартс. Внутри замка стекло, белый мрамор, гранит, керамогранит, лакированная древесина. Как утверждают риелторы, которые сейчас заняты продажей, рядом с домом в озере очень много рыбы, сообщает издание Detroit Free Press.

Добавим, что после возвращения в Россию Павел Дацюк, которого по праву называют волшебником на льду, несколько сезонов выступал за команду СКА из Санкт-Петербурга. Карьеру же он обещал завершить в родном «Автомобилисте». Свое слово он сдержал, вернувшись на родину.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АмерикаПавел ДацюкХК "Автомобилист"ХК СКА
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хоккеист Дацюк выставил на продажу свой американский замок за 4,5 миллиона долларов
Интересно?
Поделись с друзьями: