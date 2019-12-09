Дарья Мороз осваивает новую для себя профессию

Актриса Дарья Мороз в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что сейчас начала осваивать новую для себя профессию. Она трудится креативным продюсером.

«Я много работаю. Осваиваю сейчас новую для меня профессию. Поэтому у меня совершенно нет ни сил, ни времени на личную жизнь», — отметила 36-летняя актриса.

Как заметила звезда, у нее есть второе высшее образование, как раз креативного продюсера. «Официально я стала работать только спустя немало лет, как это образование получила. Сейчас это как бы такое экстремальное освоение новой профессии», — сказала Дарья Мороз.

Журналисты поинтересовались, а как же любовь, неужели актриса не хочет еще раз выйти замуж. Как известно, в прошлом году она развелась с режиссёром Константином Богомоловым, от которого у нее девятилетняя дочь. «Любовь — это творчество. Мне кажется, что это самая правильная формулировка. Это творчество и свобода. Поэтому да, конечно. Одно другое питает как бы. Так и должно быть», — заявила популярная актриса.