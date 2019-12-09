«Обхожусь косметологическими процедурами»: Дана Борисова сделала подтяжку лица

43-летняя Дана Борисова сделала подтяжку кожи лица с помощью специальных нитей. Как проходил процесс, звезда продемонстрировала на видео в своем блоге.

«Ой, немножко больно!» — в какой-то момент взвизгнула телеведущая.

Отметим, что это далеко не первое вмешательство косметологов во внешность Борисовой. Девушка не стесняется манипуляций над своим лицом и открыто сообщает о происходящих с ней изменениях. Ранее она увеличила губы и убрала отвисшую кожу на веках с помощью лазерной процедуры.

Увы, но изменившееся лицо звезды далеко не все поклонники встретили с воодушевлением.

«Даночка, ты и так красивая, зачем? Не убивай свою индивидуальность, ведь с пластикой красота уходит. Например, у Николь Кидман резиновое лицо. Не надо, чтобы зависимость от пластики заменила другие зависимости. Ты же красивая! Или тебе это никто не говорит?» — написал один из фолловеров звезды. «Говорят иногда, но я ведь не делаю операции и пластику, пока обхожусь просто косметологическими процедурами», — ответила Дана.

Врач-косметолог Александра Гонт подтвердила, что названные Даной Борисовой процедуры не имеют к хирургической пластике никакого отношения. Это контурная пластика, которую делают не хирурги, а врачи-косметологи.

«Лазерная блефаропластика помогает подтянуть верхнее веко, если растянулась кожа. Нитевой лифтинг – создать каркас внутри кожи, который тоже подтягивает кожу и дает четкую структуру лица, увеличение губ помогает скорректировать их форму и объем.

У этих процедур есть ряд противопоказаний. Например, нарушение свертываемости крови, аллергически реакции, продромальный период острых респираторных заболеваний, недолеченные инфекции, повреждения кожи в местах предполагаемых инъекций и неадекватный психический статус.

Прежде, чем их сделать, человек должен побеседовать с доктором. Врач собирает анамнез и, если видит, что есть какие-то проблемы, отправляет пациента к профильным специалистам, чтобы он сдал анализы и решил свои проблемы со здоровьем. Процедура делается только в том случае, если она будет показана.

Нужно также учитывать, что процедуры, которые повреждают ткани, всегда связаны с определенным риском. Если не выявить какие-то аллергические реакции, то место может покраснеть, воспалиться. Если не обратить внимания на какие-то воспалительные элементы в коже и внедриться в них инъекцией, тоже может быть воспаление. Если есть нарушение свертываемости крови, то будет долго кровить и появятся очень большие гематомы», — предупредил эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: врач-косметолог Александра Гонт имеет международную степень доктора медицины, является действительным членом Российского общества эстетической медицины, Российского национального общества мезотерапии, Всемирной эстетической медицины аnti — age терапии, Европейской ассоциации специалистов эстетической медицины и мезотерапии.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед любой косметологической процедурой проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.