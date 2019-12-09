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«Мои возможности исчерпаны»: Андрей Малахов покидает проект «СтарХит»

Последние три номера журнала выйдут уже без участия популярного телеведущего.

«Мои возможности исчерпаны»: Андрей Малахов покидает проект «СтарХит»
Малахов покидает проект "СтарХит"/http://globallookpress.com/

Телеведущий Андрей Малахов покидает должность редактора журнала «СтарХит». Как сказал известный ведущий, сегодня в скорости подачи информации Интернет опережает рынок печатной продукции. При этом, как он отметил, в сутках по-прежнему 24 часа. «Мои возможности исчерпаны», — сказал Андрей Малахов.

Как добавил телеведущий, все эти годы журнал ему помогала выпускать команда опытных журналистов. За это он им очень благодарен. Последние три выпуска журнала выйдут уже без участия телеведущего. После этого проект официально прекратит свою работу.

«С 1 января 2020-го «СтарХит» будет существовать только в цифровом виде, и я желаю сайту starhit.ru успехов, ярких новостей, искрометных материалов, впрочем, не лишенных взвешенного подхода», — заявил Андрей Малахов.

Также телеведущий добавил, что в преддверии Нового года уровень стресса у него просто зашкаливает. Судя по всему, ведущий очень устал. Он уверен, что его проект будет и в дальнейшем на высоте. Также Малахов поблагодарил всех, кто читал его журнал все последние годы, пишет «СтарХит».

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«Мои возможности исчерпаны»: Андрей Малахов покидает проект «СтарХит»
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