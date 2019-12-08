ЗВЕЗДЫ

«До свадьбы заживёт!»: Николаев поддержал травмированного Егора Крида

Уже несколько дней рэпер появляется в звездной тусовке с перебинтованной рукой.

«До свадьбы заживёт!»: Николаев поддержал травмированного Егора Крида
Заботливый Игорь Николаев не прошел мимо травмированного коллеги. Фото: globallookpress.com

Автор хита «Выпьем за любовь» Игорь Николаев встретился на съемках «Песни года» с рэпером Егором Кридом. И хотя у двоих артистов несколько разных репертуар, это не помешало старшему товарищу душевно поддержать молодого исполнителя, у которого недавно приключилась производственная травма.

Егор повредил палец на съемках клипа и теперь ходит на все мероприятиях и шоу с перебинтованной рукой. Даже к Урганту на огонек в таком виде заскочил.

«Егор, с наступающим! — написал в Instagram Николаев. — А производственная травма до свадьбы заживёт!»

Кто бы еще сказал, когда там у Крида свадьба-то намечается. Рэпер очень популярен у молодежи и красавиц меняет как перчатки. В последние годы артист ухаживал за дочерью Анастасии Заворотнюк и актрисой Мирославой Карпович, а недавно его заподозрили в романе с поп-звездой Юлией Зиверт.

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«До свадьбы заживёт!»: Николаев поддержал травмированного Егора Крида
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