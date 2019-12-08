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«Научилась доставать кошелёк со скоростью света»: Седокова вспомнила свой роман с бедным парнем

Когда-то артистка встречалась с молодым человеком, у которого было мало денег.

«Научилась доставать кошелёк со скоростью света»: Седокова вспомнила свой роман с бедным парнем
Анна Седокова не всегда встречалась с обеспеченными бизнесменами. Фото: globallookpress.com

Певица Анна Седокова похвасталась тем, что женщины благодарят ее за песню «Чиполлино». 36-летняя артистка собрала на своей странице в Instagram истории поклонниц о том, как они встречались с мужчинами, выдававшими себя за тех, кем не являлись. Начала при этом бывшая солистка «ВИА Гры» с себя.

«Когда-то я встречалась с одним парнем. Я очень его любила, но у него не было денег. Не совсем, но наш бюджет различался очень сильно, и моей главной задачей было первой добежать до кассы или схватить счёт в ресторане и оплатить самой. Я научилась доставать кошелёк со скоростью света, чтобы ему было удобно решить, что он просто не успел заплатить в этот раз», — пишет Седокова.

В тот период, вспоминает певица, она «ничего не хотела и ничего не ела» — только бы кавалер не стал комплексовать из-за денег. Однако старания женщины вышли ей боком: в итоге молодой человек вообще забыл, что у него есть кошелек и полностью сел на шею своей возлюбленной.

Как она поступила с этим «мальчиком-луковкой», Анна умолчала, но отметила, что у всех дам есть подобные «слезные» истории, и они находят себя в ее песнях. Певица поделилась, что это единение дает ей творческие силы, и поблагодарила своих поклонниц.

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«Научилась доставать кошелёк со скоростью света»: Седокова вспомнила свой роман с бедным парнем
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