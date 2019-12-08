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«Мой шпагат набирает рекордное количество лайков»: Волочкова оценила интересы подписчиков

Артистка заключила, что ее личная жизнь гораздо более интересна публике, чем добрые дела.

«Мой шпагат набирает рекордное количество лайков»: Волочкова оценила интересы подписчиков
Анастасия Волочкова знает силу своего шпагата. Фото: globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова пожурила своих подписчиков в Instagram. 8 декабря скандальная танцовщица заявила, что накануне провела эксперимент на своей странице, который доказал, что ее личная жизнь интересует поклонников больше, чем благотворительность и социальные проекты.

43-летняя артистка указала, что ее пост про домашний вечер с любимыми людьми, когда она готовила плов и развлекалась, набрал в 10 раз больше просмотров, чем видео благотворительного концерта с детьми.

«Оказывается, многим интереснее трепать языком с дивана, чем выразить радостные эмоции счастью других, или совершить что-то созидательное», — пишет балерина.

Волочкова удивляется, почему люди постоянно лезут к ней со своим мнением о ее внешности и поведении. Заявив, что чувство самоиронии ей всегда присуще, артистка призвала подписчиков радоваться жизни и концентрироваться на светлых мыслях.

«А пока мой шпагат набирает рекордное количество комментариев и лайков, пользуясь случаем, я приглашаю вас на мое выступление», — резюмировала танцовщица, опубликовав даты следующих спектаклей вместе с фотографией вертикального шпагата около камина.

Похоже, проведенные исследования показали Анастасии, что ее самое эффективное «оружие» в социальных сетях — это растяжка. Не удивительно, шпагат Волочковой — это уже бренд.

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«Мой шпагат набирает рекордное количество лайков»: Волочкова оценила интересы подписчиков
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