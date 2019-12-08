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«Вино и молитва»: Ивлеева рассказала, как борется с боязнью самолетов

Хоть телеведущей и приходится постоянно летать, она всё еще боится поднимать в воздух.

«Вино и молитва»: Ивлеева рассказала, как борется с боязнью самолетов
Настя Ивлеева никак не может побороть страх перелетов. Фото: globallookpress.com

Ведущая шоу «Орел и решка», блогер Настя Ивлеева рассказала подписчикам в Instagram несколько коротких фактов о себе. Одним из них стало то, что девушка до сих пор боится летать на самолетах, хотя ее участие в популярном шоу о путешествиях постоянно требует от нее перелетов в разные точки мира.

Конечно, уже опытная путешественница Ивлеева не устраивает в каждом самолете истерику, как это было в начале ее карьеры, но от регулярных переживаний отделаться не может.

«Как я с этим справляюсь, тут же спросите вы. Да всё очень просто, ребят: вино и молитва», — рассмеялась телеведущая, пошутив, что этот же метод помогает при борьбе с лишним весом.

Другие факты о Насте: она не выходит из дома без гигиенической помады, не любит и не умеет готовить, каждое утро начинает с двух стаканов воды и любит русский рок, особенно группу Nautilus Pompilius.

Напомним, в той же беседе с подписчиками она ответила на вопрос о том, когда собирается заводить детей. Точнее, раскритиковала людей, задающих подобные вопросы, и намекнула, что пока не готова к такому серьезному шагу.

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«Вино и молитва»: Ивлеева рассказала, как борется с боязнью самолетов
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