ЗВЕЗДЫ

Вышла за другого: Басков не поздравил Викторию Лопыреву со свадьбой

А ведь еще полтора года назад певец и телеведущая клялись друг другу в любви.

Вышла за другого: Басков не поздравил Викторию Лопыреву со свадьбой
Николай Басков остался в стороне от бракосочетания своей бывшей невесты. Фото: globallookpress.com

Полтора года назад «светлые головы» Виктория Лопырева и Николай Басков заверили поклонников, что поженятся. А сегодня известная блондинка вышла замуж за другого, а «золотой голос России» даже не поздравил ее с этим событием.

Об этом пишет «Комсомольская правда», спросившая на днях у певца, как он отреагировал на свадьбу бывшей возлюбленной.

«Странные вопросы вы мне задаёте!» — отшутился Басков, дав понять, что тема закрыта.

Напомним, в 2017 году артист сделал предложение Лопыревой в присутствии главы Чечни Рамзана Кадырова, была даже назначена конкретная дата свадьбы, которую было решено провести в Грозном. Однако, торжество отменили, сославшись на то, что оно выпало на годовщину смерти дедушки Николая. Вся эта история наделала много шуму в прессе, хотя мало кто верил, что звезды говорят о браке всерьез.

Позже Виктория забеременела от бизнесмена Игоря Булатова, который на тот момент состоял в браке и имел детей. Басков уверял, что они с Лопыревой остались хорошими друзьями, и добавлял, что все его «невесты» очень быстро потом находят семейное счастье. Неужели весь этот твист с липовой свадьбой был только для того, чтобы Вика поскорее нашла своего настоящего суженого? Мистика какая-то…

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Вышла за другого: Басков не поздравил Викторию Лопыреву со свадьбой
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