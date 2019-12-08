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«Это было потрясающе»: Дружинина обратилась к Пугачевой после премьеры фильма-концерта

83-летняя актриса лично поблагодарила Примадонну за приглашение на показ ленты «Алла Пугачева: тот самый концерт».

«Это было потрясающе»: Дружинина обратилась к Пугачевой после премьеры фильма-концерта
Алла Пугачева (Фото: Михаил Фролов/"КП")

Светлана Дружинина на личной страничке в Instagram поделилась закулисным снимком, который был сделан на премьерном показе фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт». 83-летняя актриса, которую многие помнят по роли Анфисы в ленте «Девчата», поблагодарила Примадонну за приглашение на светское мероприятие. Светлана Сергеевна поделилась с верными почитателями своими ощущениями после увиденного в зрительском зале, отметив, что она осталась под большим впечатлением.

«Это было потрясающе!! Будем жить долго и счастливо», — добавила актриса, обратившись к Алле Борисовне.

Помимо всего прочего, Дружинина не оставила без внимания и верных почитателей, посоветовав своим подписчикам во что бы то ни стало посмотреть фильм-концерт в своих городах. К слову, на премьеру ленты «Алла Пугачева: Тот самый концерт» Светлана Сергеевна пришла вместе с мужем Анатолием Мукасеем.

Певица Алла Пугачева и Светлана Дружинина
Алла Пугачева и Светлана Дружинина (Фото: Instagram.com/sdruzhinina_official)

В кадре вместе с Примадонной Светлана Дружинина позировала с букетом ландышей. Ни для кого не секрет, что это любимые цветы Аллы Борисовны. Примечательно, что супруг артистки появился среди гостей мероприятия уже после фотосессии на ковровой дорожке. По этой причине певице пришлось позировать перед объективами фотокамер в гордом одиночестве. Сам Максим Галкин пришел только на банкет. По словам шоумена, его задержали съемки в Останкино.

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Тэги:

Алла ПугачеваАнатолий МукасейКристина ОрбакайтеСветлана ДружининаФильм "Тот самый концерт"
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«Это было потрясающе»: Дружинина обратилась к Пугачевой после премьеры фильма-концерта
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