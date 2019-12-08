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Очаровательный блондин: сын Маликова впервые пришел на бал

Компанию малышу составила дочь певца 19-летняя Стефания.

Очаровательный блондин: сын Маликова впервые пришел на бал
Стефания Маликова с младшим братом. Фото Алены Мартыновой. КП.

Двухлетний Марк, сын Дмитрия Маликова, посетил свой первый бал. На детский новогодний праздник от Тatler малыш пришел в компании своей 19-летней сестры Стефании. Пара очаровательных блондинов покорила сердца местной публики.

Девушка призналась, еще до рождения Марка она мечтала о том, что когда-нибудь придет на новогоднюю елку с маленьким братиком. Думала, как они вместе прочитают стихотворение Деду Морозу и получат за это подарок. А когда все это произошло, сама удивилась, насколько точно исполнилось задуманное.

Кстати, новогоднее чудо произошло на празднике не только со Стешей, но и с ее симпатягой-братом. Девушка рассказала журналисту КП, что малыш мечтает о машинке и именно эту игрушку преподнес Марку Дед Мороз. Мальчик был безумно рад!

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Очаровательный блондин: сын Маликова впервые пришел на бал
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