«Угомонитесь!»: Наташа Королева резко отреагировала на травлю сына

В Сети появилось видео со взрослой вечеринки с участием Архипа Глушко.

На просторах интернет-пространства появились видеокадры с несовершеннолетним сыном Наташи Королевой, который сидит за столом, уставленным алкогольными напитками. Компанию парню составляют многочисленные девушки и друзья. 17-летний парень откровенно весел (или навеселе) и, не стесняясь, дурачится перед объективом фотокамеры.

«Мама в курсе? Несовершеннолетний сын Королевой засветился на алковечеринке», — написал паблик Версия.Инфо.

Певица не осталась в стороне и очень резко ответила журналистам в комментариях: «Мама в курсе! Угомонитесь!».

Похоже, что звезде порядком надоело внимание акул пера к ее взрослеющему сыну. В последнее время парень чаще матери появляется в прессе, периодически подбрасывая в СМИ новые информационные поводы касательно собственной фигуры.

Одно из последних обсуждений — новая девушка Архипа. После того, как Глушко-младший расстался со звездой «Дома-2» Марией Слугиной (как пишут в СМИ, 23-летняя модель ему изменяла), он стал частенько появляться на людях в компании различных красоток. Одна из них — дочь концертного директора Наташи Королевой Марины Наринской Лиза. Архип эту информацию не подтверждает, но и не опровергает, продолжая делиться в своем блоге новыми кадрами с ней.