ЗВЕЗДЫ

«Угомонитесь!»: Наташа Королева резко отреагировала на травлю сына

В Сети появилось видео со взрослой вечеринки с участием Архипа Глушко.

«Угомонитесь!»: Наташа Королева резко отреагировала на травлю сына
Наташа Королева. Фото Global look press

На просторах интернет-пространства появились видеокадры с несовершеннолетним сыном Наташи Королевой, который сидит за столом, уставленным алкогольными напитками. Компанию парню составляют многочисленные девушки и друзья. 17-летний парень откровенно весел (или навеселе) и, не стесняясь, дурачится перед объективом фотокамеры.

«Мама в курсе? Несовершеннолетний сын Королевой засветился на алковечеринке», — написал паблик Версия.Инфо.

Певица не осталась в стороне и очень резко ответила журналистам в комментариях: «Мама в курсе! Угомонитесь!».

Похоже, что звезде порядком надоело внимание акул пера к ее взрослеющему сыну. В последнее время парень чаще матери появляется в прессе, периодически подбрасывая в СМИ новые информационные поводы касательно собственной фигуры.

Одно из последних обсуждений — новая девушка Архипа. После того, как Глушко-младший расстался со звездой «Дома-2» Марией Слугиной (как пишут в СМИ, 23-летняя модель ему изменяла), он стал частенько появляться на людях в компании различных красоток. Одна из них — дочь концертного директора Наташи Королевой Марины Наринской Лиза. Архип эту информацию не подтверждает, но и не опровергает, продолжая делиться в своем блоге новыми кадрами с ней.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Архип ГлушкоГлушко личная жизньНаталья КоролеваНаташа КоролеваНаташа Королева последние новостисын Архип
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Угомонитесь!»: Наташа Королева резко отреагировала на травлю сына
Интересно?
Поделись с друзьями: