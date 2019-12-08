Васильев поздравил себя, Фрейндлих и Валюшкину с днем рождения

8 декабря отмечают свой день рождения ведущий «Модного приговора» Александр Васильев, народная артистка Алиса Фрейндлих и актриса Елена Валюшкина, сыгравшая Марию в «Формуле любви». Историку моды исполнился 61 год, а актрисам 85 и 57 лет – соответственно. О знаменательном событии в своей жизни и жизни звезд кино Александр сообщил в своем блоге.

«Сегодня, в день своего рождения, традиционно поздравляю великую Алису Бруновну Фрейндлих, которая так же, как и я, родилась 8 декабря! А еще в нашей компании Стрельцов прекрасная Леночка Валюшкина! Принимаем поздравления!» — написал он в Instagram.

«Спасибо, дорогой Александр! Обнимаю! Дорожу! Горжусь! Алисе Бруновне – поклон и Браво!» — ответила звезда «Формулы любви». «Вы – чудо и счастье!» — не удержался от комплимента Васильев. К поздравлениям присоединились Евгений Петросян, Катя Лель, Виктория Шелягова, Ольга Хохлова и другие знаменитости.