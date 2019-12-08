Собчак застукали за поцелуем с Богомоловым в общественном месте

Ксения Собчак и Константин Богомолов появились вместе на вечеринке «Снежный коктейль», которую ежегодно устраивает дизайнер украшений Яна Расковалова. Парочка все время держалась вместе и выглядела, как пара нежно воркующих голубков.

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Константин все время поддерживал свою супругу под руку, что-то нашептывал ей на ухо и, в какой-то момент не удержался и поцеловал ее прямо при людях. Ксения ответила на поцелуй, оказавшись в объективе фотокамеры.

Отметим, что на той же вечеринке был и бывший муж светской львицы Максим Виторган. Он прибыл на праздник без своей возлюбленной Нино Нинидзе. Девушка проигнорировала вечер, чтобы хорошо отдохнуть перед предстоящей поездкой – чуть позже пара отправилась вместе на Кипр. Здесь артистка дала небольшой концерт в одном из увеселительных заведений.