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Собчак застукали за поцелуем с Богомоловым в общественном месте

Парочка выглядела, как два голубка на вечеринке «Снежный коктейль».

Собчак застукали за поцелуем с Богомоловым в общественном месте
Собчак и Богомолов. Фото Global look press

Ксения Собчак и Константин Богомолов появились вместе на вечеринке «Снежный коктейль», которую ежегодно устраивает дизайнер украшений Яна Расковалова. Парочка все время держалась вместе и выглядела, как пара нежно воркующих голубков.

Константин все время поддерживал свою супругу под руку, что-то нашептывал ей на ухо и, в какой-то момент не удержался и поцеловал ее прямо при людях. Ксения ответила на поцелуй, оказавшись в объективе фотокамеры.

Собчак и Богомолов. Фото
Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Отметим, что на той же вечеринке был и бывший муж светской львицы Максим Виторган. Он прибыл на праздник без своей возлюбленной Нино Нинидзе. Девушка проигнорировала вечер, чтобы хорошо отдохнуть перед предстоящей поездкой – чуть позже пара отправилась вместе на Кипр. Здесь артистка дала небольшой концерт в одном из увеселительных заведений.

Виторган и Нинидзе в самолете на Кипр. Фото
Виторган и Нинидзе в самолете на Кипр. Фото https://www.instagram.com/mvitorgan/
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Константин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловМаксим ВиторганНино Нинидзе
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Собчак застукали за поцелуем с Богомоловым в общественном месте
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