«Дурачки, значит»: Гном Гномыч высказал Яне Рудковской, что думает о ее подписчиках

Шестилетний спортсмен категорично ответил маме на вопрос о том, что подумают про их семью посторонние люди.

Шестилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко назвал подписчиков матери «дурачками». Реплику ребенка запечатлел один из операторов проекта «ЯнаСупер», в котором принимает участие и сама продюсер, и вся ее семья. В один из дней у четы сломалась плита, поэтому домработница приготовила обед во фритюрнице. Проголодавшийся Саша с криком «Дайте поесть!» вбежал в кухню, а затем жадно набросился на тарелку матери.

Рудковская корректно отметила, что у отпрыска такой аппетит, будто его не кормили три дня.

«Ты не наелся что ли? Так поглощаешь, как будто не кормлен трое суток. Ты представляешь, что скажут мои подписчики?», — спросила Рудковская с улыбкой.

Саша церемониться не стал и высказал все, что думает на этот счет.

«Дурачки, значит», — сделал вывод мальчик, вытирая рот салфеткой.

Отметим, что Саша достаточно часто позволяет себе нелестные комментарии об окружающих. Так, относительно недавно Гном Гномыч сорвался на репортеров, которые снимали его в куртке перед выступлением.