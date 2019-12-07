«Колхоз!»: Рудковская закатила Плющенко истерику перед выступлением в Риме

Яна Рудковская закатила Евгению Плющено истерику перед ответственным прокатом в Риме. Семья прилетела в столицу Италии, чтобы поучаствовать там в показательном выступлении. За несколько дней до самого торжества выяснилось, что съемочной программе «ЯнаСупер» запретили включать камеры на самом событии. В качестве альтернативы предложили съемку тренировок.

Паникующая Рудковская попросила мужа исполнить его фирменные прыжки на предварительном прокате. Евгений же заявил, что он не будет исполнять просьбу жены.

«Яна, репетиция – это репетиция! Я сейчас прыгать не буду. Никогда не делаю на репетиции прыжки. Мне уже 37… Сейчас нужно подходить по-другому. Яна очень любит все эти вещи: «Прыгни, я тебя подсниму». А я не люблю», — эмоционально поведал Плющенко.

После разговора с супругом Яна готова была расплакаться. С усталым лицом продюсер махнула рукой и заявила:

«Мы тут все уговариваем тебя! Это абсолютно бесполезно! Ты и без прыжков – это что будет за колхоз? Что люди скажут? Из-за чего ты бодаешься?», — разразилась Рудковская непониманием.