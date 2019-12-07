Сама нежность: 36-летняя Юлия Снигирь предстала без макияжа

У актрисы выдался выходной, чему она была очень рада.

Юлия Снигирь является одной из самых загадочных отечественных актрис. Она предпочитает не говорить о своей личной жизни, а в соцсетях публикует снимки с фотосессии или светских мероприятий. Увидеть артистку полуобнаженной или в откровенном наряде задача сложная, так как она старается всегда выглядеть элегантно.

больше по теме Юлия Снигирь впервые высказалась о тайной свадьбе с Цыгановым Актриса не стала опровергать слухи, что узаконила отношения с возлюбленным.

И вот 7 декабря у Юлии выдался выходной. Она сделала селфи, на котором предстала без грима. Актриса отказалась от макияжа, продемонстрировав свою природную красоту. Темные волосы оттенили светлую кожу девушки, на которой не было замечено ни одной морщинки. Также Снигирь рассказала, как выглядит ее утро: «Два стакана теплой воды с лимоном, 20-30 минут на эллиптическом тренажере, каша на овсяном молоке и сериал «Утреннее шоу».

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Красивая и загадочная Юлия…», «Прелесть, свежесть, красота!», «Юлия, прекрасно выглядите!», «Ваши старания на лицо», «Вы смотрите „The morning show“? Тоже хочу посмотреть, никак руки не дойдут», «Вы такая молодец», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Снигирь строит отношения с Евгением Цыгановым, которому подарила сына Федора. Они вместе уже более трех лет, но так и не узаконили отношения. Хотя не так давно появились слухи, что влюбленные устроили тайную церемонию бракосочетания. Сама Юлия вскоре отреагировала на слухи.

«Будьте спокойны, у вас нет ни одного повода для переживания и вашего праведного гнева. Все у всех — более, чем хорошо», — заверила тогда актриса.