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«Не надо его пихать»: Рудковская поставила крест на певческой карьере Гном Гномыча

Продюсер заявила – если бы ее сын захотел стать исполнителем, она бы его не поддержала.

«Не надо его пихать»: Рудковская поставила крест на певческой карьере Гном Гномыча
Яна Рудковская и Саша/Фото: https://www.instagram.com/p/B5Dbok4ozxl/

Яна Рудковская поставила крест на певческой карьере своего шестилетнего сына Саши. В очередном выпуске «ЯнаСупер» отец мальчика – Евгений Плющенко услышал, как поет его ребенок, и поспешил поинтересоваться, не хочет ли его сын бросить карьеру фигуриста и стать «как Дима Билан».

Сам Гном Гномыч поспешил выразить мысли максимально емко. «Бяка!», — заявил он,Ю тем самым, намекая, что его и сейчас все устраивает.

В свою очередь, и Рудковская не поддержала идею с переквалификацией. Яна призналась, что не одобрила бы выбор Саши, если бы тот вдруг захотел стать певцом.

«Не нужно пихать детей туда, где у них нет таланта. Если бы Саша захотел стать певцом, я бы его не поддержала и не продюсировала. Потому что рожденный ползать – летать не может! Кататься у него получается лучше», — отрезала она.

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«ЯнаСупер»Гном ГномычДима БиланЕвгений ПлющенкоРудковская новостиСаша ПлющенкоЯна Рудковская
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«Не надо его пихать»: Рудковская поставила крест на певческой карьере Гном Гномыча
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