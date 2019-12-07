Зинаида Кириенко не жалеет денег на гардероб для своих собак

Зинаида Кириенко состояла в браке с Валерием Тарасевским и имеет двоих сыновей, но сейчас в ее жизни также есть две собаки. В студии передачи «Привет, Андрей!» женщина появилась с йоркширским терьером Есей и еще одной маленькой собачкой с белой шерсткой по кличке Саломон. «Это кабельки, характеры у них разные», — сразу предупредила актриса.

Накануне наступления холодов Кириенко вместе с Есей побывала в бутике. Она принарядила своего питомца к зиме. «Нарядим тебя, кавалера», — заверила артистка. В студии были показаны кадры, на которых актриса выбирает одежду для собаки, наткнувшись на розовое платье она сожалеет, что ее терьер не девочка. Зинаиде Михайловне приглянулись: парка, ботиночки, меховая жилетка, худи, костюм Санты и косуха.

«Хотелось что-то эксклюзивного, чтобы выход был замечен всеми его братьями», — отметила хозяйка питомца. В итоге в магазине она не пожалела денег и потратила 23 тысячи 300 рублей. «Надо тратить столько, сколько мне надо, пока возможности позволяют», — сразу оправдалась звезда. Еся покинул магазин даже в новых очках. «Мы к зиме готовы», — добавила артистка.

К слову, в студии также были другие знаменитости со своими домашними животными. Анна Седокова призналась, что тоже наряжает собак в различные одежки. Любит этим заниматься и Анфиса Чехова. Недавно она приобрела парку с мехом для своего пса по кличке Картошка. «Я вспомнила, у меня был один поклонник до рождения сына, который пытался найти путь к моему сердцу через мою собаку. И он мне такие меха для собаки дарил из соболей, песцев. Мое сердце таяло, таяло. мне было так приятно», — поделилась Чехова.