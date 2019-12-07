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Зинаида Кириенко не жалеет денег на гардероб для своих собак

Народная артистка только на зимнюю одежду для своего йоркширского терьера потратила 23 тысячи рублей.

Зинаида Кириенко не жалеет денег на гардероб для своих собак
Зинаида Кириенко. фото: globallookpress.com

Зинаида Кириенко состояла в браке с Валерием Тарасевским и имеет двоих сыновей, но сейчас в ее жизни также есть две собаки. В студии передачи «Привет, Андрей!» женщина появилась с йоркширским терьером Есей и еще одной маленькой собачкой с белой шерсткой по кличке Саломон. «Это кабельки, характеры у них разные», — сразу предупредила актриса.

Накануне наступления холодов Кириенко вместе с Есей побывала в бутике. Она принарядила своего питомца к зиме. «Нарядим тебя, кавалера», — заверила артистка. В студии были показаны кадры, на которых актриса выбирает одежду для собаки, наткнувшись на розовое платье она сожалеет, что ее терьер не девочка. Зинаиде Михайловне приглянулись: парка, ботиночки, меховая жилетка, худи, костюм Санты и косуха.

Кириенко с собаками
Кириенко с собаками. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

«Хотелось что-то эксклюзивного, чтобы выход был замечен всеми его братьями», — отметила хозяйка питомца. В итоге в магазине она не пожалела денег и потратила 23 тысячи 300 рублей. «Надо тратить столько, сколько мне надо, пока возможности позволяют», — сразу оправдалась звезда. Еся покинул магазин даже в новых очках. «Мы к зиме готовы», — добавила артистка.

Кириенко потратила деньги на одежду для собаки. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

К слову, в студии также были другие знаменитости со своими домашними животными. Анна Седокова призналась, что тоже наряжает собак в различные одежки. Любит этим заниматься и Анфиса Чехова. Недавно она приобрела парку с мехом для своего пса по кличке Картошка. «Я вспомнила, у меня был один поклонник до рождения сына, который пытался найти путь к моему сердцу через мою собаку. И он мне такие меха для собаки дарил из соболей, песцев. Мое сердце таяло, таяло. мне было так приятно», — поделилась Чехова.

«А мои собаки деревенские вообще голые гуляют по саду», — присоединилась к обсуждениям Дарья Донцова.

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звездные питомцыЗинаида Кириенкопитомцы звездПрограмма "Привет Андрей!"
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Зинаида Кириенко не жалеет денег на гардероб для своих собак
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