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Почувствовала на расстоянии: Пугачева бросила съемки в кино из-за травмы дочери

Всенародная любимица призналась: странное чувство буквально тащило ее в город, где пострадала ее дочь.

Почувствовала на расстоянии: Пугачева бросила съемки в кино из-за травмы дочери
Алла Пугачева/Фото: https://www.instagram.com/p/BpUKPyun3a0/

Алла Пугачева бросила съемки в кино из-за странного предчувствия. Чуть позже выяснилось, что интуиция не подвела Примадонну – в день, когда появились странные ощущения, 11-летняя Кристина сломала руку. О мистической истории сама Пугачева рассказала в передаче «Сегодня вечером». Народная артистка вспомнила, что в определенное время вынуждена была уехать в другой город, чтобы принять участие в съемочном процессе. В один из дней Пугачева не могла сниматься, ей было откровенно не по себе.

«Дома что-то случилось, мне нужно ехать туда», — заявила Пугачева тогда режиссеру.

Когда Пугачева прилетела в Тверь, дочь встретила ее с гипсом на руке.

«Не знаю, зачем они меня тогда оставили ночевать в больнице на несколько дней. Приставленная ко мне Люся тогда еще зачем-то позвонила маме в 8 вечера и, пытаясь замести следы, сказала маме: «А у нас все хорошо». Мама тогда, заподозрив неладное, задала ей провокационный вопрос: « А Кристина, говорит, спит уже?». «Да-да, спит». Мама, понимая, что что-то произошло, села в машину и через пару часов уже была в Твери», — дополнила рассказ Орбакайте.

Пугачева призналась – еще до того звонка она не могла себя успокоить, и оказалась абсолютно права.

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«Сегодня вечером»Алла ПугачеваКристина ОрбакайтеПугачева новости
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Почувствовала на расстоянии: Пугачева бросила съемки в кино из-за травмы дочери
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