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Спят на шелковых простынях: Малахов показал, как живут собаки Орловой и Донцовой

Четвероногие друзья знаменитостей стали героями нового выпуска «Привет, Андрей!».

Спят на шелковых простынях: Малахов показал, как живут собаки Орловой и Донцовой
Ольга Орлова. фото: globallookpress.com/

Новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» был посвящен четвероногим питомцам звезд. Одной из гостей стала Ольга Орлова, которая известна своей любовь к собакам. Она часто помогает бездомным животным найти себе новый дом. Сама телеведущая держит у себя пять собак. С собой в студию она привела самую маленькую свою собачку.

«Динка приехала из Якутска и поселилась на ПМЖ у меня. Сейчас у меня пять собак и все бездомыши. Дина была найдена в Якутске. Она сидела у торгового центра. Она попрошайничала. Ее забрал отлов», — рассказала Орлова. Она призналась, что если никто не забирает животных из приюта, то все заканчивается плачевно. Когда Дину волонтеры привезли в Москву, актриса с ней познакомилась.

«Я протянула ей руку, а она меня укусила. Я поняла, что это единственная собака, которая меня укусила в жизни. И если я ее не возьму, то не возьмет никто. Характер у нее отвратительный», — добавила девушка.

Орлова с собакой Диной. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

«Давай посмотрим, как живут у тебя дома твои питомцы: спят на шелковых простынях и ни в чем себе не отказывают», — предложил Андрей Малахов. В студии были показаны кадры, на которых Ольга обнаруживает сначала троих собак, которые спят в ее постели, а потом и четвертую собаку под одеялом. По словам артистки, первым она вязала к себе Бруно, у которого брак породы, потом у нее появились другие собаки: Дина, Луфи, Шена и еще одна пушистая особь, которую звезда приютила за несколько дней до съемок передачи.

Собаки Орловой любят спать в постели и пить воду из унитаза. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Также своих любимцев привели Дарья Донцова, Анна Седокова, Митя Фомин и другие звезды. Малахов также установил в доме Донцовой скрытые камеры, чтобы посмотреть, как ее мопсы ведут себя, пока хозяйки нет дома. К слову, увиденным была шокирована даже сама писательница. С открытым ртом она наблюдала, как ее питомцы шкодят в квартире, рассыпая муку, крадя еду со стола и раскидывая вещи.

Донцова узнала, что ее мопсы делают дома пока хозяйки нет. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

«Они так никогда не делают», — едва сдерживая смех заверила Донцова. А вот Анна Седокова привела в студию свою собаку Марусю. Она пыталась уговорить питомца спеть вместе с ней, но животное было слишком напугано. Зато под руководством профессионального кинолога артистка провела Марусю по специальной дорожке с препятствиями.

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Тэги:

Анна СедоковаДарья Донцовазвездные питомцыОльга ОрловаПрограмма "Привет Андрей!"
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Спят на шелковых простынях: Малахов показал, как живут собаки Орловой и Донцовой
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