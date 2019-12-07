Николай Басков пожертвовал деньги на покупку инструментов для детских домов

Николай Басков помог волонтерам приобрести музыкальные инструменты. Теперь благотворители смогут давать шикарные концерты в детских домах и пансионатах. О том, что народный артист помог финансово, рассказала участница коллектива Любовь Юлдашева. Она поведала, что встретилась с Басковым 3 декабря после концерта, посвященному Международному дню инвалидов.

Во время беседы с исполнителем музыканты рассказали, что у них есть мечта – обзавестись настоящей музыкальной аппаратурой, ведь в местах, где они выступают, ее либо вообще нет, либо она не лучшего качества.

«Николай Басков внимательно выслушал и решил сделать нам подарок – благотворительный взнос на приобретение звуковой аппаратуры. Мы стали обладателями настоящего сокровища – двух акустических систем, двухканальной радиосистемы, микрофонов, стойки и микшерного пульта. Все свое и все высокого качества! Теперь мы можем не зависеть от обстоятельств и дарить людям только самое лучшее!», — поделилась она с порталом Teleprogramma.pro.