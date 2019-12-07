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Николай Басков пожертвовал деньги на покупку инструментов для детских домов

Народный артист выделил личные средства, чтобы исполнить желание благотворителей.

Николай Басков пожертвовал деньги на покупку инструментов для детских домов
Николай Басков/Фото: https://www.instagram.com/p/B5c1wURn1CE/

Николай Басков помог волонтерам приобрести музыкальные инструменты. Теперь благотворители смогут давать шикарные концерты в детских домах и пансионатах. О том, что народный артист помог финансово, рассказала участница коллектива Любовь Юлдашева. Она поведала, что встретилась с Басковым 3 декабря после концерта, посвященному Международному дню инвалидов.

Во время беседы с исполнителем музыканты рассказали, что у них есть мечта – обзавестись настоящей музыкальной аппаратурой, ведь в местах, где они выступают, ее либо вообще нет, либо она не лучшего качества.

«Николай Басков внимательно выслушал и решил сделать нам подарок – благотворительный взнос на приобретение звуковой аппаратуры. Мы стали обладателями настоящего сокровища – двух акустических систем, двухканальной радиосистемы, микрофонов, стойки и микшерного пульта. Все свое и все высокого качества! Теперь мы можем не зависеть от обстоятельств и дарить людям только самое лучшее!», — поделилась она с порталом Teleprogramma.pro.

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Николай Басков пожертвовал деньги на покупку инструментов для детских домов
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