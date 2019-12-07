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«Мои мечты разрушились»: Пугачева вспомнила, как похоронила актерскую карьеру из-за славы певицы

Алла Борисовна отметила, что некоторые режиссеры предлагали ей роли в фильмах, но большинство работ претерпевали крах.

«Мои мечты разрушились»: Пугачева вспомнила, как похоронила актерскую карьеру из-за славы певицы
Алла Пугачева/Фото: https://www.instagram.com/p/BzQW9awHAQh/

Алла Пугачева призналась, что слава талантливой певицы разрушила ее детские мечты об актерской карьере. В эфире «Сегодня вечером» Примадонна рассказала, что желание впервые сняться в кино возникло у нее примерно в 10 лет. Второй раз о том, чтобы сняться в какой-нибудь картине Пугачева подумала уже тогда, когда стала знаменитой. Однако популярность не позволила ей реализоваться как актрисе, ведь далеко не всякий режиссер осмеливался бы снять Пугачеву из-за ее харизмы.

«Мои мечты разрушились из-за популярности. Режиссеры плохо представляли, что известная певица Пугачева поучаствует в ВОВ, например. Они мне часто говорили: «Все будут смотреть на тебя, а нашу работу режиссерскую обсуждать не будут», — вспомнила она.

Первым случаем, который и запомнился Примадонне на всю жизнь, стал опыт в фильме «Женщина, которая поет». Алла Борисовна по-прежнему без устали благодарит режиссера Александра Орлова за него. Единственное, что до сих пор ее удивляет – выбор экранного мужа. Тот, по словам Пугачевой, «был вообще не Галкин» и «вместо того, чтобы вести ее за собой, постоянно смущался».

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«Мои мечты разрушились»: Пугачева вспомнила, как похоронила актерскую карьеру из-за славы певицы
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