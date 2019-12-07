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Галкин не злоупотребляет женитьбой на Пугачевой ради выгоды ведущего

О том, что его знаменитая супруга не любит появляться «в ящике», сам Максим рассказал гостям передачи «Сегодня вечером».

Галкин не злоупотребляет женитьбой на Пугачевой ради выгоды ведущего
Максим Галкин/Фото: https://www.instagram.com/p/ByIil8Fnbdo/

Максим Галкин старается не злоупотреблять привилегированным семейным положением ради выгоды ведущего. В этом сам Максим признался в эфире передачи «Сегодня вечером», гостем которой стала Алла Пугачева. Шоумен отметил, что его знаменитая жена «не любит, как и все приличные звезды, ходить на ящик», однако в этот раз она сделала исключение, чему несказанно рада.

«Если вы думаете, что я пользуюсь семейным положением и могу часто заполучить Аллу в свою же программу, то вы глубоко ошибаетесь. Но я ее и всех остальных всеми правдами и неправдами выманиваю. Спасибо, что ты пришла», — выразил свои чувства прилюдно Галкин.

Сама Пугачева, стоит отметить, в начале передачи была сдержанна и немногословна. Примадонна поспешила обойти всех гостей и обнять каждого из них. Больше всего внимания от исполнительницы досталось композитору Илье Резнику – его Пугачева не только обняла, но и задорную «пять».

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Галкин не злоупотребляет женитьбой на Пугачевой ради выгоды ведущего
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