Без прикрас: 23-летняя дочь Виторгана снялась обнаженной

Максим Виторган продолжает актерскую династию. По его стопам уже пошли старшие дети. Его наследница Полина Виторган от первого брака тоже стала актрисой. Сейчас девушке уже 23 года. Она ведет страничку в соцсетях, но почти не публикует снимков в купальнике, как многие ее сверстницы. От дерзких образов дочь Виторгана тоже отказывается. Поэтому поклонники удивились, когда увидели ее в откровенной сцене в новом фильме Оксаны Карас «Выше неба» с Викторией Толстогановой в главной роли.

больше по теме Instagram раздора: Виторган поругался с Нинидзе Звездная пара устроила скандал буквально на ровном месте.

Толстоганова сыграла маму двух дочерей в исполнении Таисии Вилковой и Полины Виторган. На съемках наследнице Максима пришлось оголиться. Она предстала в зеленом комплекте из трусиков-полушорт и бюстгальтера. А во время другой сцены девушка и вовсе оголила пышную грудь. Стоит отметить, что фильм предназначен только для лиц старше 18 лет, так как в нем много откровенных сцен не только с Полиной, но и другими актрисами.

Зрители уже успели оценить картину. Многие отметили, что у Виторгана талантливая дочь. «Настоящая актриса», — пишут в Сети.

Напомним, что Полина не без труда поступила в Академию театрального искусства и стала учиться на бюджетной основе. На тот момент ее папа только начинал строить отношения с Ксенией Собчак. Мама девушки Виктория Верберг признавалась, что не могла заставить наследницу выбрать другую профессию. По словам женщины, Полина знает все нюансы, связанные с этой профессией, так как в детстве она часто не хотела отпускать маму на спектакли.

Примечательно, что в Щукинское училище ее готовы были принять только на платной основе. «„Как твоя фамилия? Виторган! Значит, ты и Собчак тоже! Семья не обеднеет, если пойдешь на платное отделение“. Я сочла, что в подобное место поступать не надо. Потрясло, что творческий вуз может до такого докатиться», — рассказывала Верберг «Экспресс-газете».