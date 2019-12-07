ЗВЕЗДЫ

Без прикрас: 23-летняя дочь Виторгана снялась обнаженной

В интернет-кинотеатрах появился фильм Оксаны Карас «Выше неба» с Викторией Толстогановой в главной роли.

Без прикрас: 23-летняя дочь Виторгана снялась обнаженной
Максим Виторган. фото: Кудрявцева Лариса "Комсомольская правда"

Максим Виторган продолжает актерскую династию. По его стопам уже пошли старшие дети. Его наследница Полина Виторган от первого брака тоже стала актрисой. Сейчас девушке уже 23 года. Она ведет страничку в соцсетях, но почти не публикует снимков в купальнике, как многие ее сверстницы. От дерзких образов дочь Виторгана тоже отказывается. Поэтому поклонники удивились, когда увидели ее в откровенной сцене в новом фильме Оксаны Карас «Выше неба» с Викторией Толстогановой в главной роли.

Толстоганова сыграла маму двух дочерей в исполнении Таисии Вилковой и Полины Виторган. На съемках наследнице Максима пришлось оголиться. Она предстала в зеленом комплекте из трусиков-полушорт и бюстгальтера. А во время другой сцены девушка и вовсе оголила пышную грудь. Стоит отметить, что фильм предназначен только для лиц старше 18 лет, так как в нем много откровенных сцен не только с Полиной, но и другими актрисами.

Зрители уже успели оценить картину. Многие отметили, что у Виторгана талантливая дочь. «Настоящая актриса», — пишут в Сети.

Полина показала фигуру в фильме «Выше неба». фото: кадры из фильма «Выше неба»

Напомним, что Полина не без труда поступила в Академию театрального искусства и стала учиться на бюджетной основе. На тот момент ее папа только начинал строить отношения с Ксенией Собчак. Мама девушки Виктория Верберг признавалась, что не могла заставить наследницу выбрать другую профессию. По словам женщины, Полина знает все нюансы, связанные с этой профессией, так как в детстве она часто не хотела отпускать маму на спектакли.

Примечательно, что в Щукинское училище ее готовы были принять только на платной основе. «„Как твоя фамилия? Виторган! Значит, ты и Собчак тоже! Семья не обеднеет, если пойдешь на платное отделение“. Я сочла, что в подобное место поступать не надо. Потрясло, что творческий вуз может до такого докатиться», — рассказывала Верберг «Экспресс-газете».

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Без прикрас: 23-летняя дочь Виторгана снялась обнаженной
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