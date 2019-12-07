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Футбольные фанаты «затроллили» Запашного после призыва «крошить» их

Болельщики за сутки понизили рейтинг Цирка братьев Запашных с 5 до 3,3.

Футбольные фанаты «затроллили» Запашного после призыва «крошить» их
Эдгард Запашный/Фото: https://www.instagram.com/p/B31fBBzJA2x/

Футбольные болельщики хитроумно отомстили дрессировщику Эдгарду Запашному после критики их поведения на ряде матчей. Напомним, накануне Запашный-старший заявил, что против фанатов, которые оскорбляют футболистов, на стадион нужно вводить ОМОН, чтобы тот их «покрошил». Эдгарда возмутило, что люди позволяют себе провокации и мат с учетом того, что на трибунах присутствуют дети.

Болельщики «Спартака» в долгу не остались и решили дать свой ответ на слова дрессировщика. Меньше чем за сутки фанаты понизили рейтинг Цирка братьев Запашных на картах Google с 5 баллов до 3,3. Кроме того, число комментариев достигло 700 и продолжает неумолимо расти.

Так, один из пользователей пошутил, что пришел на представление, но увидел лишь «тигров в костюме ОМОНа». «Всем переломали кости и заставляли обращаться на «вы», «Тигры «крошат» дрессировщиков», «Мне не понравилось. Всюду крошки», — упражнялись в злословии комментаторы.

Скриншот с карт Google
Скриншот карт Google

Примечательно, что в «Яндексе» также более 300 комментариев, но оценка держится на уровне «5».

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Запашный новостиНовости googleФутбольные болельщикиЭдгард Запашный
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Футбольные фанаты «затроллили» Запашного после призыва «крошить» их
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