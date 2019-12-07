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Заоблачные суммы: Forbes озвучил фамилии самых высокооплачиваемых исполнителей – 2019

Обладательница первого места за минувшие 365 дней заработала своим голосом 185 миллионов долларов.

Заоблачные суммы: Forbes озвучил фамилии самых высокооплачиваемых исполнителей – 2019
Эд Ширан/Фото: https://www.instagram.com/p/B24lRpgBpBW/

Forbes озвучил имена самых высокооплачиваемых артистов 2019 года. Аналитики финансово-экономического журнала ежегодно соблюдают традицию и озвучивают имена тех, чьи фамилии, безусловно, достойны внимания аудитории. Так, в 2019 году первое место и 185 миллионов долларов заработала своим голосом Тейлор Свифт. Лидерскую позицию Свифт заняла второй раз за пять лет.

Серебро в рейтинге досталось супругу Ким Кардашян и рэперу Канье Уэсту. Канье достаточно давно соперничает с Тейлор Свифт за мировое первенство, но в этом году по-джентльменски пропустил даму вперед. За почти минувшие 365 дней Уэст умудрился стать богаче на 150 миллионов – немалую часть из этого составляют продажи кроссовок.

Третье место досталось Эду Ширану со 110 миллионами долларов. В первой десятке также оказались Элтон Джон (5-е место и 84 миллиона долларов) и Бейонсе (8-е место и 81 миллион долларов). Всего десятка упомянутых заработала 1 миллиард долларов на всех.

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Заоблачные суммы: Forbes озвучил фамилии самых высокооплачиваемых исполнителей – 2019
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