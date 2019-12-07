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«Смотрел и плакал»: Егора Крида растрогал первый опыт в кино

Певец признался, что не сразу решился посмотреть на итоговый вариант, потому что боялся выглядеть там не в лучшем свете.

«Смотрел и плакал»: Егора Крида растрогал первый опыт в кино
Егор Крид/Фото: https://www.instagram.com/p/B5ix8pfKsNY/

Егор Крид расплакался, когда впервые посмотрел фильм с собой. Напомним, картина «Неидеальный мужчина», в которой артист сыграл бракованного робота, должна увидеть свет в середине января. Сам Крид, как участник съемочного процесса, смог посмотреть предварительный результат без цветокоррекции заранее. Урганту исполнитель признался, что далеко не сразу решился на просмотр полного метра.

«Я собрал всех своих друзей, чтобы обязательно были люди, которые скажут, плохо или нет. Я чуть ли не молился, чтобы это было хорошо, люди ведь увидят! Начался фильм, у меня сердце колотится… В какой-то момент фильма я забыл, что это я там снимаюсь. А в конце я и вовсе заплакал», — вспомнил он.

Напомним, авторство дебютного фильма Крида принадлежит Марюсу Вайсбергу. Важные роли в ленте сыграли также Юлия Александрова, Артем Сучков, Роман Курцын, Яна Кошкина и другие.

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Вечерний УргантЕгор КридИван УргантНеидеальный мужчина
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«Смотрел и плакал»: Егора Крида растрогал первый опыт в кино
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