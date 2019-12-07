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В шапочке и бриллиантовых зубах: Ургант высмеял Крида за драгоценности в челюсти

Ведущий пообещал обсуждать украшение в течение всего следующего вечера.

В шапочке и бриллиантовых зубах: Ургант высмеял Крида за драгоценности в челюсти
Егор Крид/Фото: https://www.instagram.com/p/B5BAuZAok5T/

Иван Ургант высмеял Егора Крида за бриллиантовую челюсть. 25-летний певец стал очередным гостем «Вечернего Урганта». Ведущий не смог проигнорировать необычный внешний вид артиста. Стоило Криду войти в студию и сказать, что он чувствует себя как дома, как Иван тут же сделал акцент на произношении юноши – тот, по его уверениям, немного шепелявит.

«Спасибо вам большое, я ощутил себя как дома. За окном снег, я в шапочке», — сверкая бриллиантами, произнес Крид.

Ургант тут же поспешил напомнить, что Егор еще и в бриллиантовой челюсти. Крид попросил не делать на этом акцент.

«Да как не нужно делать акцент! Сидит мужик с бриллиантовыми зубами. Ты обалдел? Я только об этом буду сегодня говорить, Егор», — эмоционально высказался Ургант. После этого в зале послышались смешки.

В конце же Крид и вовсе обратился к публике за поддержкой. Он спросил, насколько присутствующие считают милым его шепелявость. Ургант же опять не мог не пошутить.

«Конечно, что еще эти гости могли сказать. Им теперь всю жизнь работать на твой второй резец!» — резюмировал он.

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В шапочке и бриллиантовых зубах: Ургант высмеял Крида за драгоценности в челюсти
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