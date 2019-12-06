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Лена Миро назвала Гузееву хабалкой за борьбу с «опарышами»

По словам блогерши, она давно ждала прокола со стороны актрисы.

Лена Миро назвала Гузееву хабалкой за борьбу с «опарышами»
Лариса Гузеева сорвалась на подписчиков. Фото: globallookpress.com

Блогер Лена Миро дождалась выпада от 60-летней актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой. Женщина пишет в своем блоге, что недавно звезда разрозилась в Instagram гневной тирадой против хейтеров, оставляющих критические комментарии. При этом артистка называла недоброжелателей «опарышами», «малолетними ничтожествами» и «выродками».

«Я нисколько не обеляю сейчас опарышей, поймите правильно. Но можно ведь опускать их чуть изящнее, не выставляя себя полоумной сбрендившей старой каргой и городской сумасшедшей на все соцсети?» — пишет Миро в свойственной ей хлесткой манере.

Блогер пишет, что звезда фильмов «Жестокий романс» и «Чужие здесь не ходят» ведет себя как хабалка, а это не соответствует ее общественному статусу.

Добавим, что известная актриса основательно почистила комментарии под своими постами в Instagram и заблокировала ряд подписчиков, которых считает проплаченными «казачками», засланными на ее страницу, чтобы писать гадости. Кто профинансировал этих людей, артистка якобы знает, но не называет. По слухам, это может быть шоумен Гарик Харламов, который в последнее время явно неравнодушен к ведущей и все время старается ее подколоть.

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Лена Миро назвала Гузееву хабалкой за борьбу с «опарышами»
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