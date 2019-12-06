ЗВЕЗДЫ

Ахтунг! Поклонники начитали шесть пальцев на ноге Лободы

Обложка новой песни звезды порождает некоторые вопросы.

Ахтунг! Поклонники начитали шесть пальцев на ноге Лободы
Светлана Лобода от нас что-то скрывает? Фото: globallookpress.com

6 декабря певица Светлана Лобода анонсировала выход своей песни «Новый Рим». 37-летняя артистка выложила в Instagram постер, на котором она подняла ногу к лицу и пытается ее облизать. Женщина обута в черные открытые босоножки, на пальцах ноги — красный лак, а самих пальцев шесть…

Именно такое количество насчитали подписчики Лободы. До конца не ясно, стало ли это результатом неудачного ракурса или «фотошопа», но поклонники один за другим пишут в комментариях у звезды, что увидели у нее на снимке шесть пальцев.

Публика положительно отзывается о новой песне, но требует, чтобы Светлана поделилась другим хитом под названием «Танец с волками» — его фанаты певицы прямо-таки жаждут.

Напомним, этим летом подписчики другой звезды — Алены Водонаевой — обсуждали странную форму ее головы. На фотографии в бассейне у женщины как будто начал расти рог на лбу, но оказалось, что это был локоть.

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Ахтунг! Поклонники начитали шесть пальцев на ноге Лободы
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