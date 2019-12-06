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«Держи, малая, от души!»: участник шоу «Голос» оскорбил Полину Гагарину

Звезда не оставила этот поступок без внимания и высказала все наставнику наглеца — Сергею Шнурову.

«Держи, малая, от души!»: участник шоу «Голос» оскорбил Полину Гагарину
Дмитрий Нагиев, ведущий шоу «Голос». Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

Во время выступления на шоу «Голос» один из участников проекта, Арсений Курчанин, явно позволил себе лишнего. Молодой человек в образе гопника с района, в зеленом спортивном костюме, исполнял песню «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки Вверх». Во время номера он подошел к наставнице Полине Гагариной и внезапно бросил перед ней гору семечек, не забыв пожелать ей приятного аппетита:

«Держи, малая, от души!» — обратился новичок к известной певице, которая решала его судьбу на проекте.

Полина такого отношения к себе не поняла, как и зрители шоу. Певица рассказала, что помнит Арсения на прослушиваниях, он был таким интеллигентным и никогда не подошел бы к красивой девочке и не бросил бы семечки ей в лицо, как он поступил сейчас. Гагарина назвала его поведение хамским, но простила парня, ведь, как она заметила, научил его плохому Сергей Шнуров. После чего она попросила лидера группы «Ленинград» убрать за своим учеником, что Сергей и сделал, очистив стол Полины от семечек, а после отдав лакомство девушке из зрительного зала.

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Арсений Курчанинновый сезон шоу "Голос"Полина ГагаринаПрограмма "Голос"Сергей Шнуровшоу Голос
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«Держи, малая, от души!»: участник шоу «Голос» оскорбил Полину Гагарину
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