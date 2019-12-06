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«Куда муж смотрит»: Глюк’oZa закинула ногу на Урганта ради необычного кадра

33-летняя певица продемонстрировала стройные ножки, облачившись в серебристое платье с разрезом.

«Куда муж смотрит»: Глюк’oZa закинула ногу на Урганта ради необычного кадра
Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Globallookpress.com)

Наталья Чистякова-Ионова согласилась стать гостьей нового выпуска шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В студии программы Глюк’oZa появилась в длинном серебристом платье с небольшим воротничком. Однако главной деталью вечернего наряда поп-исполнительницы стал разрез до середины бедра. 33-летняя певица продемонстрировала все достоинства своей точеной фигуры, закинув ногу на Ивана Урганта ради необычного кадра. Позже в Instagram-карусели Наталья опубликовала сразу несколько снимков с телеведущим. На первом фото сам шоумен попытался похвастаться своей гибкостью, однако перещеголять Глюк’oZу ему так и не удалось.

«Ванечка, спасибо! Это был один из самых смешных эфиров!» — отметила певица.

Судя по комментариям в микроблоге знаменитости, ей удалось произвести впечатление на подписчиков. Многие подметили, что Иван и Наталья неплохо смотрятся рядом друг с другом и из них получилась бы отличная пара. Только сама Чистякова-Ионова не скрывает, что считает самым лучшим мужчиной своего мужа — Александра. Супруги воспитывают двоих дочерей: двенадцатилетнюю Лидию и восьмилетнюю Веру.

«Наташа, вы само очарование», «Куда муж смотрит», «Ну, а почему бы и не похвастаться такими-то ножками», «Кажется, Иван очень доволен! Еще бы такая роскошная женщина», «Какие вы хорошие, а главное с юмором!!», «Веселые… и как придумываете такие клевые позы для снимков», — обратились к Чистяковой-Ионовой ее поклонники.

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«Куда муж смотрит»: Глюк’oZa закинула ногу на Урганта ради необычного кадра
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