«По сей день искупаю вину»: Ирина Розанова трогательно обратилась к старшему брату

Народная артистка РФ, актриса Ирина Розанова впервые выложила в Сеть фото со своим старшим братом Павлом Розановым. 5 декабря женщина поздравила родственника с днем рождения и посвятила ему большой трогательный пост в Instagram.

58-летняя звезда театра и кино написала, что брат старше на девять лет, но для нее он как любимый сынок.

«Ты потратил на меня все детство. Мальчишки играли в футбол, а ты вынужден был сидеть со мной, — вспоминает актриса. — Я сбегала из пионерских лагерей, когда родители были на гастролях. Ты был непоколебим — домашний арест, пока не приедут родители».

За эту строгость, призналась Ирина, она очень благодарна брату. В результате нее она полюбила быть сама с собой, и теперь ей никогда не бывает скучно.

«И ты знаешь, как я по сей день искупаю вину за твое потраченное детство!» — добавила женщина в конце.

Хоть у них была и театральная семья, Павел не пошел в артисты — стал инженером. Но, все равно, потом работал в театре. Благодаря актерской доле родителей, брат и сестра поездили по множеству городов, и у них, по словам Розановой, было потрясающее детство.

Напомним, Ирина Юрьевна играла в фильмах «Стиляги», «С Новым годом, мамы!», «Крымский мост», в сериалах «Каменская», «Жуков», «Мамы чемпионов» и других.