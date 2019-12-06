Модный конфуз: Кудрявцева едва не упала, запутавшись в платье

48-летняя Лера Кудрявцева не скрывает: она делает все возможное, чтобы как можно больше времени уделять годовалой дочке Марии и мужу-хоккеисту Игорю Макарову. Однако из-за плотного рабочего графика и участия в различных мероприятиях ведущей программы «Секрет на миллион» время от времени приходится отлучаться из дома. На этот раз светская львица отправилась в Казахстан. Телеведущая не стала скрывать от поклонников, что сильно устает от командировок из-за отсутствия полноценного сна.

Однако по прибытии в Павлодар, знаменитости пришлось отказать себе в отдыхе ради появления на одном из светских раутов. На личной страничке микроблога в Stories Лера опубликовала видеоотчет, не став вырезать из кадра произошедший с ней модный конфуз. Кудрявцева облачилась в длинное серебристое платье, не забыв о туфлях на каблуках. Телеведущая решила устроить импровизированное дефиле, но стоило знаменитости выйти в коридор, она едва не упала, наступив на подол собственного вечернего наряда. Однако возлюбленной Игоря Макарова все-таки удалось удержать равновесие, пишет «Комсомольская правда».

К слову, на съемках программы «Секрет на миллион» с Сергеем Лазаревым телеведущая призналась, что она никогда не чувствовала той разницы в возрасте, которая была у нее с экс-возлюбленным. Ни для кого не секрет, что Лера старше певца на двенадцать лет. А сам артист с уверенностью заявил, что именно Кудрявцевой удалось сделать из него настоящего мужчину. По словам Сергея, он никогда не жалел о романе с телеведущей. И гордится своей дружбой с Лерой.