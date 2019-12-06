ЗВЕЗДЫ

Модный конфуз: Кудрявцева едва не упала, запутавшись в платье

Примечательно, что именно этот момент был запечатлен на камеру.

Модный конфуз: Кудрявцева едва не упала, запутавшись в платье
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева не скрывает: она делает все возможное, чтобы как можно больше времени уделять годовалой дочке Марии и мужу-хоккеисту Игорю Макарову. Однако из-за плотного рабочего графика и участия в различных мероприятиях ведущей программы «Секрет на миллион» время от времени приходится отлучаться из дома. На этот раз светская львица отправилась в Казахстан. Телеведущая не стала скрывать от поклонников, что сильно устает от командировок из-за отсутствия полноценного сна.

Однако по прибытии в Павлодар, знаменитости пришлось отказать себе в отдыхе ради появления на одном из светских раутов. На личной страничке микроблога в Stories Лера опубликовала видеоотчет, не став вырезать из кадра произошедший с ней модный конфуз. Кудрявцева облачилась в длинное серебристое платье, не забыв о туфлях на каблуках. Телеведущая решила устроить импровизированное дефиле, но стоило знаменитости выйти в коридор, она едва не упала, наступив на подол собственного вечернего наряда. Однако возлюбленной Игоря Макарова все-таки удалось удержать равновесие, пишет «Комсомольская правда».

К слову, на съемках программы «Секрет на миллион» с Сергеем Лазаревым телеведущая призналась, что она никогда не чувствовала той разницы в возрасте, которая была у нее с экс-возлюбленным. Ни для кого не секрет, что Лера старше певца на двенадцать лет. А сам артист с уверенностью заявил, что именно Кудрявцевой удалось сделать из него настоящего мужчину. По словам Сергея, он никогда не жалел о романе с телеведущей. И гордится своей дружбой с Лерой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаЛера КудрявцеваЛера Кудрявцева фотомода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Модный конфуз: Кудрявцева едва не упала, запутавшись в платье
Интересно?
Поделись с друзьями: