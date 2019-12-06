«Я снова, мама, рок-звезда»: будучи замужем, Наргиз счастливо жила с другим мужчиной

У певицы уже несколько лет новая любовь, которую она пока не хочет афишировать.

5 декабря, давая интервью журналистам, певица Наргиз ответила и на вопросы о личной жизни. Она отметила, что, несмотря на потрясения в творческой карьере (скандал с Фадеевым, экстренное обновление репертуара), в любви она счастлива.

И близкий мужчина, о котором рассказала певица, — не новый человек в ее жизни. Она знакома с ним много лет.

«Это не поклонник. Это любимый мужчина, с которым я живу уже пять лет. Может, когда-нибудь я вам его покажу. Не люблю афишировать личную жизнь, но я очень счастлива», — цитирует 48-летнюю артистку «Комсомольская правда».

Журналисты тут же прикинули, что Наргиз рассталась со своим третьим супругом — итальянским певцом Филиппом Бальзано — в 2016 году, а значит, к тому времени она уже два года жила с другим мужчиной, если верить ее нынешним словам.

Напомним, что певица была замужем трижды и у нее трое детей от разных супругов (есть уже и внук).