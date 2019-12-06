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Он совсем не грозный: Тимати показал поклонникам фокус с карандашом

Музыкант удивил подписчиков своей страницы в соцсети гибкостью ушей.

Он совсем не грозный: Тимати показал поклонникам фокус с карандашом
Тимати. Фото: Игнатьев Роман/Архив "КП"

Музыкант и продюсер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, решил удивить своих подписчиков в Instagram и показать им немного волшебства. Звезда записал видеоролик, в котором он аккуратно, неторопливо и под музыку ведет карандаш по щеке, но когда тот доходит до уха певца, то происходит невероятное, ухо волшебным образом сворачивается. Если это кажется вам нелепым, то попробуйте повторить трюк и убедитесь, что это не так-то просто, а на самом деле и вовсе почти невозможно. Портал Teleprogramma.pro попытался узнать секрет фокуса у Тимати, но официального ответа мы пока не получили.

Тем временем комментаторы в Instagram соревнуются в остроумии, кто-то пишет, что Слепаков в шоке, кто-то раскрыл секрет фокуса, заявив, что ухо начинает так чудить, когда купил два бургера по цене одного.

На самом деле, секрет максимально прост — видеоролик проигрывается в обратную сторону.

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Он совсем не грозный: Тимати показал поклонникам фокус с карандашом
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