ЗВЕЗДЫ

Любовь Успенская удивила поклонников откровенными нарядами

Певица выложила в соцсети серию фотографий, которые постесняются носить многие молодые звезды.

Любовь Успенская удивила поклонников откровенными нарядами
Любовь Успенская. Фото: Гусева Евгения/Архив "КП"

В своем личном аккаунте в Instagram певица Любовь Успенская выложила новую серию фотографий, которые удивляют даже ее самых преданных поклонников, привыкших к экстравагантным нарядам женщины. Несмотря на то, что звезде в феврале исполнилось 65 лет, она, судя по последним работам ее фотографа, все еще чувствует себя молодой и невинной девушкой. На снимках певица позирует в крайне откровенных платьях из прозрачной ткани, кажется, что Instagram вот-вот заблокирует пост Успенской за излишнюю откровенность.

Поклонники исполнительницы стараются хвалить Любовь за смелость, но чувствуется, что делают они это с недоумением и с какой-то растерянностью. Самые смелые пишут, что время берет свое и ничего с этим поделать нельзя, но фанаты быстро ставят таких выскочек на место заявляя, что это лишь завистники, а Успенская прекрасна сейчас и останется такой же даже еще через 60 лет.

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Любовь Успенская удивила поклонников откровенными нарядами
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