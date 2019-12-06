«Это так мило»: Кейт Миддлтон рассказала, чем ее радует принц Луи

Во время посещения фермы в Бакингемшире в рамках благотворительной помощи нуждающимся семьям, Кейт Миддлтон раскрыла забавную подробность о своем младшем сыне. Заметив маленького мальчика, который поднял руку, чтобы привлечь ее внимание, герцогиня Кембриджская улыбнулась ему, погладила его по щеке и сказала: «Ты так напоминаешь мне моего Луи, он тоже все время повторяет «я, я, я» и хочет повсюду ходить за мной. Это так мило».

Как сообщает издание TheSun, очевидцев очень растрогала эта сцена. А поклонники королевской семьи написали в соцсетях, что Кейт – удивительно добрая.

Напомним, 37-летняя Кейт Миддлтон посетила графство в качестве официального посла благотворительной организации Family Action. На ферме герцогиня поучаствовала в рождественских приготовлениях и пообщалась с детьми.