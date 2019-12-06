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Максим Фадеев представил свой новый проект INKI

Продюсер не понаслышке знает о трендах, а его новый бойз-бэнд можно назвать российским K-pop.

Максим Фадеев представил свой новый проект INKI
INKI - Drop Top. Фото: Максим Фадеев

Максим Фадеев не сидит без дела, планы о кругосветном путешествии с записью новых альбомов в открытом море в будущем и создание нового музыкального коллектива прямо сейчас! Продюсер официально объявил о создании танцевального бойз-бэнда нового формата под названием INKI, ребята уже записали свой первый клип «Drop Top».

Знающие зрители сразу заметят, что музыкальное направление коллектива напоминает текущие тренды азиатских идол-групп, то есть K-pop. Проект был создан на базе японских и южно-корейских музыкальных тенденций. INKI не копируют K-pop лидеров индустрии, а создают собственный стиль, где музыка так же важна как и визуальная составляющая.

В клипе Drop Top было задействовано более десяти разных локаций и поставлено 5 танцевальных номеров. Режиссером дебюта молодой группы стал режиссер Олжас Баялбаев, он снимал видеоклипы для таких артистов, как Мот («Побег из шоубиза»), группы Пицца («Марина»), Леши Свик («#Неодета») и многих других.

 

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Максим Фадеев представил свой новый проект INKI
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