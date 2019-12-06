Малиновые пиджаки и барсетки: Мясников снял клип на песню «Девяностые»

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников снял клип на песню «Девяностые». Актер опубликовал свою работу в видеохостинге Youtube, в данный момент у видео более 10 тысяч просмотров и тысяча лайков. По сюжету клипа все происходит в 90-х годах в России, как можно догадаться по стандартным атрибутам того времени, малиновые пиджаки, нелепые спортивные костюмы и барсетки присутствуют. Группа молодых людей бандитской наружности приходит в бар с целью весело провести время в компании милых дам, но те отказываются уделять внимание ухажерам, ведь леди ждут выступления Вячеслава Мясникова и новые кавалеры им никак не нужны.

Артист выходит на сцену и начинает петь, между девушками и парнями постепенно тает лед и они начинают танцевать, прямо как в девяностые, расстегнув малиновый пиджак и аккуратно поставив барсетку на пол. На этом в принципе и все, дальнейшего развития сюжета у клипа нет, люди просто танцуют и расходятся.

Комментаторы в соцсетях хвалят работу Вячеслава и с ностальгией вспоминают те самые времена.