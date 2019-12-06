Денежный интерес: Канделаки вступила в онлайновый кинобизнес с ivi

По поступившей информации, один из крупнейших онлайн-кинотеатров ivi еще весной нынешнего года открыл собственное подразделение под названием ivi Originals. Подобная мера была предпринята для производства эксклюзивного контента. Также уточняется, что для выпуска новой продукции и многосерийных фильмов данный сервис займется разработкой продакшн-компании Carbon Production совместно с Тиной Канделаки. Это будет сделано для развития платформы ivi Originals. Сама телеведущая и по совместительству бизнесвумен поделилась личным комментарием на этот счет.

По словам 44-летней журналистки, в современных реалиях можно наблюдать за интереснейшим процессом, связанным с изменением структуры контента на предложенном потребителю рынке. Кроме того, Тина подметила, что мало кто может подвергнуть сомнению факт неуклонного роста в отношении потребления видеоконтента в сегменте онлайн-кинотеатров.

Будучи продюсером и общественным деятелем, Канделаки заверила, что не сомневается в компетенции всех участников команды, основной задачей которой будет являться выпуск новой интересной продукции.

«Опыт, сложенный воедино для реализации поставленных задач, дает нам неоспоримое преимущество перед нашими конкурентами», — заявила бизнесвумен.

Согласно условиям договора, Carbon Production должна будет выпустить для ivi от 10 до 20 проектов. Среди видеопродукции будут представлены как сериалы, так и полнометражные картины. Некоторые из них уже находятся в работе.