«Ты не будешь беременной еще 20 лет»: Бородина дала обещание дочери

Дочери Ксении Бородиной по имени Теона скоро исполнится 4 года и на днях телеведущая опубликовала в Instagram видео любопытного разговора с ребенком.

Тея призналась, что мечтает всегда оставаться маленькой, потому что не хочет ходить беременной с большим животом.

Ксения со смехом заверила маленькую доку, что беременность в ближайшее время ей не грозит, потому что они с папой надеются, что Теона сначала вырастет, получит образование, может быть, устроится на хорошую работу, встретит прекрасного мужчину…

Закончить мысль Бородина не успела, потому как девочка настаивала, что «страшно быть беременной». Тогда телеведущая пообещала, что в ближайшие 20 лет Тея не забеременеет.

К слову, Ксения Бородина уже давно планирует будущее своих дочерей: оплачивает обучение, покупает квартиры и делает все, чтобы обеспечить детям безбедную жизнь.