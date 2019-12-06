«В когорте неблагодарных прибыло»: пользователи не простили Паулсу высказывания о россиянах

Некоторые ценители музыкального таланта Раймонда Паулса не простили латвийскому композитору высказывания об избыточной навязчивости российской публики. Ранее Паулс в интервью Apollo заявил, что недоволен царящей в России атмосферой после концерта.

По его убеждению, он столкнулся с навязчивостью после того, как вышел к народу вместе с Аллой Пугачевой. В Латвии же, по собственному признанию композитора, цветы аудитория тоже дарит, но делает это значительно легче.

Подобная неосторожность стоила Паулсу очень дорого. Часть российской аудитории обрушилась на бывшего любимчика с гневом. «Пусть не приезжает в Россию с концертами, раз так недоволен публикой», «В когорте неблагодарных прибыло», «Кем бы был ваш этот Паулс, если бы не российская публика?», — не сдерживались некоторые люди.

Нашлись и те, кто не стал церемониться и хлестко оценил не только личностные качества Паулса, но и его талант. Так, люди заявили, что композитор, наверняка, талантлив, но на интервью его пускать все же не стоит, иначе «высказывая мнение, он часто теряет нажитый непосильным трудом авторитет».