«Пусть Мурат кусает локти»: Лорак восхитила точеной фигурой в дерзком мини

41-летняя Ани Лорак сообщила о выходе нового клипа «Мы нарушаем», опубликовав в Instagram свежий кадр со съемочной площадки. Перед объективом фотокамеры украинская исполнительница предстала в дерзком мини, похваставшись фигурой.

Знаменитость продемонстрировала соблазнительные очертания звездного тела, отметившись на фото в трендовом костюме стиля total black с укороченным топом и юбкой. Особый акцент певица сделала на талии. Одним из первых с выходом нового клипа Лорак поздравил 65-летний Игорь Крутой.

«Молодец, Каролина!» — обратился к Ани (настоящее имя — Каролина. — Прим. ред.) композитор.

Сама певица в недавнем интервью призналась, что развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу дался ей нелегко. Однако Лорак сумела справиться с личными переживаниями благодаря творчеству и восьмилетней дочери Софии. По словам Ани, ей посчастливилось обрести настоящее женское счастье.

Украинская исполнительница строит отношения с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Кроме того, певица объяснила, почему так редко появляется с возлюбленным на публике. Как выяснилось, избранник артистки не терпит публичности. Именно по этой причине молодой человек отказывается сопровождать Ани на вечеринках.