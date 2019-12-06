«Все у меня отобрали»: любовь лишила Киркорова 20 килограммов лишнего веса

Артист признался, что работа над своей физической формой дается ему с трудом.

Народный артист РФ Филипп Киркоров следит за своей физической формой – певец работает над состоянием своих мышц с профессионалами, а процесс тренировок выкладывает в Instagram. Певец рассказал журналистам, что за последние полгода потерял 20 килограммов.

За мотивацию Киркоров спешит поблагодарить любимых женщин – 73-летнюю певицу Шер и экс-супругу Аллу Пугачеву.

«Шер я увидел на концерте в Майами. И увидел в 73 года перед собой потрясающей красоты в нереальной форме женщину. Потом увидел Пугачеву на юбилее. Через 17 лет мне будет 70. Я бы не хотел отставать от их формы», — признался он в разговоре с Пятым каналом.

Киркоров также подчеркнул – похудение дается ему непросто. Если раньше мужчина любил полакомиться хачапури и выпить газировки, то сейчас это все у него «отобрали». Впрочем, король поп-эстрады не скрывает – иногда он срывается и устраивает себе разгрузочный день.

Свое состояние артист контролирует с врачами, фитнес-тренерами и диетологами. Он признается, что уже чувствует себя лучше, но по различным вкусностям очень скучает.

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