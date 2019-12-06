Латвийский банк получит от Киркорова долг в 651 тысячу евро

Пятого декабря завершилось судебное противостояние Филиппа Киркорова и латвийского банка ABLV. Напомним, в середине сентября стало известно, что финансовая организация обвиняет российского исполнителя в невыплате ипотечного займа. Тогда речь шла о 43 миллионах рублей. Официальные представители латвийцев церемониться с певцом не стали и сразу же обратились в Таганский суд Москвы с иском.

В четверг состоялось итоговое заседание по этому делу. Суд частично удовлетворил требование второй стороны – Киркорову предстоит выплатить латвийцам 651 тысячу евро. Журналистам ТАСС адвокат Филиппа Александр Добровинский рассказал, что на последнем слушании банк требовал вернуть ему 4 миллиона евро (в эту сумму входит сам кредит, штраф за просрочку и проценты). Однако исполнительный орган власти посчитал, что озвученная сумма слишком большая и сократил ее почти в 6 раз.

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Добровинский также подчеркнул, что Киркоров предлагал банку мировое соглашение, но кредитная организация от сотрудничества отказалась. Заседание проходило в закрытом режиме. В окружении Киркорова исход дела называют «удачным».

«Это очередная наша с Филиппом победа — полная, безоговорочная и потрясающая», — резюмировал Добровинский.