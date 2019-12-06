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«Нехорошо делать такие комплименты»: Ковальчук публично расхвалила мужа Алсу

Певицу осудили за излишнюю откровенность в комментариях.

«Нехорошо делать такие комплименты»: Ковальчук публично расхвалила мужа Алсу
Юлия Ковальчук. Фото: ЭГ/КУДРЯВОВ БОРИС

Певица Юлия Ковальчук подверглась нападкам со стороны некоторых пользователей соцсетей после слишком трогательного поздравления с днем рождения мужа Алсу. Напомним, 5 декабря бизнесмен Ян Абрамов отметил 42-летие. Самой первой поздравить супруга поспешила сама певица – она опубликовала на личной странице нежный снимок и подписала его «И пусть весь мир подождет».

Многие коллеги Алсу по сцене поспешили также выразить Абрамову свое уважение. Так, Катя Лель передала свои душевные поздравления, а Жасмин поспешила просто емко выразить свои чувства дежурной фразой. Отметилась в комментариях и замужняя Ковальчук. Юлия написала: «С днем рождения, Мистер обаяние и мужественность!», за что сразу же подверглась критике от хейтеров.

Некоторые пользователи посчитали, что негоже оставлять поздравления подобного рода чужому супругу. «Нехорошо делать такие комплименты», — написал один из комментаторов.

Сама Юля, впрочем, на выпады со стороны не ответила. Не стала комментировать неловкость и сама Алсу, ведь певицы дружат достаточно давно. Примечательно, что поздравляя супруга Юлии, певца Алексея Чумакова, Алсув комплиментах не рассыпалась, а достаточно емко подчеркнула, что желает «самых больших успехов».

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Алсудень рожденияЮлия КовальчукЯн Абрамов
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«Нехорошо делать такие комплименты»: Ковальчук публично расхвалила мужа Алсу
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